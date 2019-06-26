Піварич: У цьому сезоні на нашу команду чекає значний успіх

У цьому сезоні на київське Динамо чекає значний успіх.

Впевнений у цьому захисник Динамо Йосип Піварич, повідомляє офіційний сайт киян.

"Конкуренція дуже корисна як для кожного окремого гравця, так і для всієї команди. Вважаю, що конкуренцію виграватиме той, хто буде у кращій готовності до матчів.

Я буду докладати максимум зусиль, аби допомагати команді. Впевнений, що у цьому сезоні на нашу команду чекає значний успіх", - сказав Піварич.