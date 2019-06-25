Кияни готові заплатити 5 млн євро

Київське Динамо може придбати півзахисника Фенербахче і збірної Словенії Міху Зайця.

Про це повідомляє Fener Reports.

Кияни готові заплатити за центрального півзахисника 5 мільйонів євро.

У Динамо хороші шанси підписати Зайця, оскільки головний тренер Фенербахче Ерсун Янал не бачить словенця в своїх тактичних схемах і радить керівництву клубу продати футболіста.

У січні поточного року Заяць за 3,5 мільйона євро перейшов у Фенербахче з Емполі. У 10 матчах у футболці стамбульського гранда словенець забив 2 голи.

Чинний контракт Міхи Зайця з Фенербахче розрахований до літа 2023 року.

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Джерело - hronika.info.