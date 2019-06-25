Клуби домовилися про преехід півзахисника

Півзахисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв може приєднаєтися до Динамо на першому зборі.

Керівництво київського Динамо та луганської Зорі змогло домовитися про трансфер гравця. Наразі Караваєв має узгодити свій особистий контракт із киянами.

У минулому сезоні Караваєв провів за Зорю 31 матч, забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Він допоміг Зорі фінішувати на 5-й позиції в УПЛ, і тим самим пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Відзначимо, що Караваєв є вихованцем Шахтаря і належав Гірникам до 2017 року, після чого його вже на постійній основі підписала Зоря. Також Олександр у 2017 році півроку провів в оренді за Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київського Динамо.

Нагадаємо, що Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу.

Джерело - sportarena.com.