Олександрія заплатить за Лучкевича 250 тисяч євро

Стандард отримає 50% з перепродажу Лучкевича

Олександрія заплатить за півзахисника Стандарда Валерія Лучкевича, а не забере його вільним агентом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За 23-річного українця буде віддано 250 тисяч євро. Також в угоді встановлено, що Стандард отримає 50% з перепродажу.

Лучкевич переїхав до Бельгії в січні 2017 го, але так і не закріпився в клубі. Другу половину сезону 2018/2019 Валерій провів в оренді в Олександрії, з якою виграв бронзові медалі прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Раніше повідомлялося, що фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Джерело - ua.tribuna.com.