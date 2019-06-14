Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал

Мій профіль
Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 868
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу
Сьогодні 10:30 529 1
Усі результати українок на етапі Діамантової ліги в Осло
Сьогодні 10:20 226
Торонто Репторз - чемпіон НБА 2018/19
Сьогодні 07:06 618
УЄФА відкрив справу проти України
Вчора 20:10 1711
Хведеліані: Збірна України виграє чемпіонат світу
Вчора 06:54 3310 1
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна -Люксембург
Вчора 06:21 1543
Сент-Луїс Блюз виграв Кубок Стенлі 2018/19
Вчора 06:01 761
Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі
12.06.2019 21:22 708
Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020
12.06.2019 20:39 1878
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:30 529 1
Ви гордість нації - Коноплянка привітав збірну України U-20
Ви гордість нації - Коноплянка привітав збірну України U-20 Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:17 2169
Яскраві та незабутні моменти плей-оф Кубка Стенлі
Яскраві та незабутні моменти плей-оф Кубка Стенлі Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 273
У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників
У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників Valeriy Ruchka
Вчора 19:10 316
Усик говорив, що його тату - дурниці, але дав інтерв'ю прямо в тату-салоні
Усик говорив, що його тату - дурниці, але дав інтерв'ю прямо в тату-салоні Максим Буйдин
Вчора 18:17 440
Фейл дня: Збірна Росії пропустила гол від голкіпера ударом з 80 метрів
Фейл дня: Збірна Росії пропустила гол від голкіпера ударом з 80 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 07:37 5681
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
12.06.2019 18:38 735
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
12.06.2019 18:02 838
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
12.06.2019 16:30 1549
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
12.06.2019 15:37 1019 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
12.06.2019 14:51 2816 1
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку Максим Буйдин
12.06.2019 14:23 1265 1
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 Valeriy Ruchka
11.06.2019 23:47 1277
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією Valeriy Ruchka
11.06.2019 23:10 1856
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії Valeriy Ruchka
11.06.2019 20:02 1101
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:27 Футбол Сьомін: Сімеоне - це Лобановський 218
11:07 Бокс Ф'юрі: Вайлдер стверджує, що я погодився на бій, тому що він шматок лайна 299
10:51 Футбол Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал 312
10:34 Футбол Новачок турецької Суперліги хоче підписати форварда збірної України 874
10:30 Блог Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу 529 1
10:20 Легка атлетика Усі результати українок на етапі Діамантової ліги в Осло 226
10:00 Футбол Реал хоче позбутися Модрича 1230
09:53 Хокей Дружина екс-воротаря СКА вбита їх старшим сином, який потім намагався накласти на себе руки 468
09:40 Баскетбол Марк і Пау Газолі стали першими братами в історії, які вигравали чемпіонат НБА 415
09:24 Футбол Зінченко наздогнав Ярмоленка по своїй вартості 1225
09:03 Футбол Ювентус і Челсі домовилися про перехід Саррі. Лондонців очолить Лемпард 841
08:51 Баскетбол Кавай Леонард визнаний MVP фіналу НБА 415
08:27 Футбол За день до матчу за Суперкубок на стадіоні Чорноморець пройде музичний фестиваль 284
08:01 Футбол На презентаці Азара в Реалі вболівальники вимагали іншого футболіста 798
07:43 Баскетбол Голден Стейт - Торонто: огляд 6 матчу фіналу НБА 419
07:06 Баскетбол Торонто Репторз - чемпіон НБА 2018/19 618
06:48 Футбол Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу 868
06:17 Блог Ви гордість нації - Коноплянка привітав збірну України U-20 2169
04:41 Баскетбол Голден Стейт - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА 692
00:10 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 4502
13 Червня 2019
23:53 Футбол Альбасете Зозулі поступився Мальорці у першому перехідному матчі до Ла-Ліги 802
23:25 Футбол Зоря хоче орендувати захисника Динамо 819
23:05 Шахи Сестри Музичук внічию зіграли з росіянками на турнірі в Казані 457
22:52 Бокс Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу 465
22:35 Футбол Екс-наставник Ювентуса хоче відпочити від тренерства 383

Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал

Сьогодні 10:51 312 0
Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал

Поляки заздрять українцям через вихід національної команди до фіналу чемпіонату світу U-20.

Про це повідомив журналіст Gazeta Wyborcza Радослав Наврот.

"Хотів би привітати Україну з цим успіхом. Вихід у фінал був дивовижним. Скажу відверто, поляки навіть трохи заздрять, адже ми вирішального матчу ніколи не досягали.

Особливо виділяються Денис Попов і Данило Сікан. Як на мене, їх чекає велике майбутнє в топ-клубах Європи. Бажаю українцям перемоги у фіналі.

Загалом вважаю, що український футбол зараз на підйомі. Не будемо забувати про хорошу гру національної збірної у кваліфікації Євро-2020, особливо про перемогу над Сербією (5:0)", - сказав Наврот в ефірі телеканалу Футбол 1.

Фінальний матч ЧС Україна - Південна Корея відбудеться 15 червня о 19.00 у польській Лодзі. З анонсом цього поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Футбол NEWS.

#U-20
Коментарі ()