Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал

Поляки заздрять українцям через вихід національної команди до фіналу чемпіонату світу U-20.

Про це повідомив журналіст Gazeta Wyborcza Радослав Наврот.

"Хотів би привітати Україну з цим успіхом. Вихід у фінал був дивовижним. Скажу відверто, поляки навіть трохи заздрять, адже ми вирішального матчу ніколи не досягали.

Особливо виділяються Денис Попов і Данило Сікан. Як на мене, їх чекає велике майбутнє в топ-клубах Європи. Бажаю українцям перемоги у фіналі.

Загалом вважаю, що український футбол зараз на підйомі. Не будемо забувати про хорошу гру національної збірної у кваліфікації Євро-2020, особливо про перемогу над Сербією (5:0)", - сказав Наврот в ефірі телеканалу Футбол 1.