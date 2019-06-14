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Чемпіонат світу U-20

15 червня

ТВ-трансляція на телеканалі UA-Перший

Текстова трансляція на Чемпіоні

Україна U–20 — Південна Корея U-20

У суботу, 15 червня, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.

На шляху до фіналу Україна виграла групу D, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1). Потім українці в плей-оф по черзі перемогли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0) . Варто відзначити, що всі перемоги українці здобули в основний час.

Безпрограшна серія команди Олександра Петракова на турнірі досягла позначки в шість поєдинків - 5 перемог і 1 нічия. Найращим бомбардиром є нападник Шахтаря Данило Сікан, який забив чотири м'ячі. По три точні удари в активі двох гравців Динамо - захисника Дениса Попова і півзахисника Сергія Булеци.

Величезною втратою для України є захисник Денис Попов, який,не зможе зіграти у фіналі, через дискваліфікацію. З огляду на не тільки якісну гру футболіста в обороні, а й результативні походи у штрафну суперників при стандартних положеннях, тренерському штабу нашої збірної доведеться поламати голову над питанням, ким замінити основного центрбека. Цілком можливо, цю позицію закриє Олександр Сафронов, який і вийшов на позицію Дениса в матчі з італійцями.

Що стосується суперника, то груповий турнір азіати почали з поразки від Португалії (0:1), але потім обіграли ПАР (1:0) і Аргентину (2:1), і з другого місця вийшли в плей-оф. У 1/8 фіналу корейці мінімально здолали Японію (1:0), потім в чвертьфіналі з Сенегалом виявилися більш вдалими в серії пенальті (основний час завершився внічию - 2:2, ще по одному м'ячу команди забили в екстра-таймах), а в півфіналі обіграли Еквадор (1:0). Найкращим бомбардиром південнокорейців є нападник Чо Юн-Вук, який тричі відзначився.

Слова:

Валерій Бондар (капітан збірної України U-20)

"Збірна Південної Кореї - дуже хороша команда, організована і відмінно готова фізично, плюс хлопці здорово працюють з м'ячем. Це точно не слабкий опонент".

Іраклій Хведеліані (футбольний менеджер)

"Якщо чесно, то саме про такого суперника я і мріяв. На мою думку, проти азіатів набагато простіше грати ніж проти тих же південноамериканців чи африканців. Але, слід бути дуже уважними та серйозно віднестися до корейців. Азіатська збірна демонструє сильну командну дисципліну. Хоча слід визнати, що крім Аргентини у збірної Пд. Кореї не було дуже серйозних суперників. Той же Сенегал вони пройшли чудом".

Орієнтовний склад збірної України: Лунін, Безкоровайний, Бондар, Сафронов, Конопля, Чех, Корнієнко, Булеца, Дришлюк, Кащук, Сікан

Прогноз Чемпіона: перемога України 3:0

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #чемпіонат світу
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