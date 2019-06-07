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Політична ситуація не дозволила приїхати великій кількості вболівальників – Мітрович

Збірна Сербії залишилась без підтримки на матчі проти України.

Про це розповів нападник сербів Александар Мітрович.

"Українська збірна - дуже сильна. Тим більше вдома, при домашніх вболівальників. Але в нас буде свій шанс, тому потрібно бути максимально готовими і сконцентрованими, щоб його використати.

Це не вирішальний матч, але він може наблизити одну з двох команд до фінальної частини Євро-2020. Звичайно, ми б хотіли, щоб в Україну приїхали більше наших фанатів. Однак, політична ситуація цього не дозволяє", – розповів Мітрович.

Нагадаємо, Коноплянка та Циганков у старті проти збірної Сербії.

Раніше повідомлялося, що матч Україна – Сербія розпочнеться із хвилини мовчання.

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