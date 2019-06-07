Коноплянка та Циганков у старті проти збірної Сербії

У Львові збірна України у матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 зустрінеться із збірною Сербією.
Повідомляє прес-служба УАФ.
Мат відбудеться на Арені Львів, початок о 21:45.
Євро-2020. Кваліфікаця.
Львів. Арена Львів
Головний арбітр - Антоніо Матео Лаос
Телетрансляція матчу на каналі Футбол 1
Україна - Сербія
Стартовий склади:
Збірна України: Пятов (к), Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка, Циганков, Яремчук.
Запасні: Паньків, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравець, Бєсєдін, Пластун, Швед, Шепелєв, Коваленко, Лунін.
Сербія: Дмитрович - Коларов, Спаїч, Міленкович - Костич, Максимович, Тадич, Ляїч, Гачіновіч - Прийовіч, Йович.
Запасні: Райковіч, Васильович, Рукавіна, Мілетіч, А. Живкович, А. Мітрович, С. Мітрович, Катай, Фейса, Радоньїч, Лукич, Лазович.
Раніше повідомлялося, що матч Україна – Сербія розпочнеться із хвилини мовчання.
Нагадаємо, на матчі збірної України очікується аншлаг.
Джерело - Чемпіон.