Коноплянка та Циганков у старті проти збірної Сербії

У Львові збірна України у матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 зустрінеться із збірною Сербією.

Повідомляє прес-служба УАФ.

Мат відбудеться на Арені Львів, початок о 21:45.

Євро-2020. Кваліфікаця.

Львів. Арена Львів

Головний арбітр - Антоніо Матео Лаос

Телетрансляція матчу на каналі Футбол 1

Україна - Сербія

Стартовий склади:

Збірна України: Пятов (к), Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка, Циганков, Яремчук.

Запасні: Паньків, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравець, Бєсєдін, Пластун, Швед, Шепелєв, Коваленко, Лунін.

Сербія: Дмитрович - Коларов, Спаїч, Міленкович - Костич, Максимович, Тадич, Ляїч, Гачіновіч - Прийовіч, Йович.

Запасні: Райковіч, Васильович, Рукавіна, Мілетіч, А. Живкович, А. Мітрович, С. Мітрович, Катай, Фейса, Радоньїч, Лукич, Лазович.

Раніше повідомлялося, що матч Україна – Сербія розпочнеться із хвилини мовчання.

Нагадаємо, на матчі збірної України очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.