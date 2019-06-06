Нідерланди - Англія: дивитися онлайн матч Ліги націй

Сьогодні, 6 червня, у півфінальному матчі футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Нідерландів та Англії.

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Онлайн матч Ліги націй можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.

Також, трансляція буде доступна на ОLL.TV (увага трансляція платна!)

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй переможець цієї пари зіграє проти Португалії, яка перемогла Швейцарію завдяки хет-трику Кріштіану Роналду. Фінал та матч за третє місце відбудуться 9 червня.

Також, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.

Джерело - Чемпіон.