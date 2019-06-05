Сьомого червня збірна України у Львові зіграє проти національної команди Сербії в рамках відбору Євро-2020.

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Під час тренування на ОСК Металіст, національна команда врешті-решт зібралася в повному, без жодних винятків, складі. Голкіпер Андрій Лунін, який напередодні разом з юнацькою збірною U-20 здобув право виступати у чвертьфіналі чемпіонату світу, приєднався до старших колег.

Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.

Джерело - Чемпіон.