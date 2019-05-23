Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Обидві федерації після отримання мотиваційних частин рішення УЄФА скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації.

Дату розгляду справи визначать найближчим часом.

Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту навіть у Лозанні.

Нагадаємо, Україна поділила очки з Португалією (0:0) і обіграла Люксембург (2:1).

Раніше повідомлялося, що Мораес через травму пропустить найближчі матчі збірної України.

Джерело - ua.tribuna.com.