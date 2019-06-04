Ліверпуль відпустить Клопа по закінченню контракту

Керівництво Ліверпуля не стане чинити тиск на головного тренера команди Юргена Клопа, який вирішив поставити тренерську кар'єру на паузу після закінчення контракту з клубом у 2022 році.

Про це повідомляє ESPN.

Раніше німецький наставник заявив, що тренерська робота забирає в нього багато сил, і в майбутньому він хотів би взяти хоча б річну перерву.

Керівництво мерсисайдців зі свого боку бажає продовжити співпрацю з Клопом і після 2022 року, однак буде готова змиритися з його втратою в тому випадку, якщо Юрген не змінить свого рішення.

Нагадаємо, Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів вшосте в історії.

Раніше повідомлялося, Ліверпуль хоче подовжити контракт з Клоппом і збільшити йому зарплату

Джерело - ESPN.