Боротьба за Азара продовжується. Реал запропонував на 40 млн менше

Реал збирається зробити нову пропозицію по трансферу півзахисника Челсі Едена Азара після фіналу Ліги Європи між синіми і Арсеналом, який пройде 29 травня.
Про це пише The Telegraph.
Челсі оцінює 28-річного бельгійця у 130 мільйонів фунтів, включаючи бонуси, і поки не має наміру знижувати суму навіть у разі виграшу Ліги Європи.
Реал, у свою чергу, готовий запропонувати за Азара трохи більше 88 млн, при цьому мадридці впевнені, що перехід відбудеться цього літа.
Переговори ускладнюються трансферною забороною для Челсі протягом двох найближчих вікон і травмою півзахисника лондонців Каллума Хадсона-Одої.
Контракт Азара з Челсі розрахований до 30 червня 2020 року.
Нагадаємо, що Реал може втратити капітана.
Раніше Реал відмовився від придбання Йовича.
Джерело - The Telegraph.