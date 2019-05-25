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Боротьба за Азара продовжується. Реал запропонував на 40 млн менше

Сьогодні 11:09 400 0
Боротьба за Азара продовжується. Реал запропонував на 40 млн менше

Реал збирається зробити нову пропозицію по трансферу півзахисника Челсі Едена Азара після фіналу Ліги Європи між синіми і Арсеналом, який пройде 29 травня.

Про це пише The Telegraph.

Челсі оцінює 28-річного бельгійця у 130 мільйонів фунтів, включаючи бонуси, і поки не має наміру знижувати суму навіть у разі виграшу Ліги Європи.

Реал, у свою чергу, готовий запропонувати за Азара трохи більше 88 млн, при цьому мадридці впевнені, що перехід відбудеться цього літа.

Переговори ускладнюються трансферною забороною для Челсі протягом двох найближчих вікон і травмою півзахисника лондонців Каллума Хадсона-Одої.

Контракт Азара з Челсі розрахований до 30 червня 2020 року.

Нагадаємо, що Реал може втратити капітана.

Раніше Реал відмовився від придбання Йовича.

Джерело - The Telegraph.

#Реал, #Челсі, #Азар
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