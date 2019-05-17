Маліновський: Ми заслужили чемпіонство цього сезону

Український гравець Генка Руслан Маліновський вважає заслуженим чемпіонство його команди в чемпіонаті Бельгії.
Про це сказав сам футболіст.
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"Щасливий, тому що ми боролися весь сезон за цей титул. Ми лідирували протягом довгого часу і не дозволили іншим командам обійти нас в турнірній таблиці.
Багато команд також добре зіграли: Брюгге, Антверпен і Андерлехт, але я думаю, що чемпіонство цього сезону заслуговували саме ми. Тренер зробив нас справжньою командою, сім'єю, включаючи гравців, які мало грають", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, Руслан Маліновський в чемпіонаті зіграв 37 матчів, в яких забив 13 голів і віддав 11 результативних передач.
Раніше була інформація, що Маліновський може перейти до московського Спартака, але агент футболіста її спростував.
Джерело - ua-football.