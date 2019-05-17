Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії

Генк українця Руслана Маліновського достроково став чемпіоном Бельгії сезону-2018/19.

"Магістри" в 9-му турі другого етапу національної першості зіграли внічию з Андерлехтом, що допомогло їм збільшити розрив від Брюгге на 4 очки, який програв свій поєдинок Стандарту (0:2).

До цього Генк з однойменного міста востаннє вигравав чемпіонат 2011 року. Всього в історії клубу чотири перемоги у внутрішній першості.

Відзначимо, що чималий внесок в загальний успіх вніс український півзахисник Руслан Маліновський, який зіграв 37 матчів в чемпіонаті, де забив 13 і віддав 12 асистів.

Чемпіонат Бельгії з футболу.

Чемпіонський плей-оф.

9-й тур

Андерлехт – Генк 1:1

Голи: 0:1 – 11 Хейнен, 1:1 – 65 Болазі.

Джерело - Чемпіон.