Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії

Генк українця Руслана Маліновського достроково став чемпіоном Бельгії сезону-2018/19.
"Магістри" в 9-му турі другого етапу національної першості зіграли внічию з Андерлехтом, що допомогло їм збільшити розрив від Брюгге на 4 очки, який програв свій поєдинок Стандарту (0:2).
До цього Генк з однойменного міста востаннє вигравав чемпіонат 2011 року. Всього в історії клубу чотири перемоги у внутрішній першості.
Відзначимо, що чималий внесок в загальний успіх вніс український півзахисник Руслан Маліновський, який зіграв 37 матчів в чемпіонаті, де забив 13 і віддав 12 асистів.
Чемпіонат Бельгії з футболу.
Чемпіонський плей-оф.
9-й тур
Андерлехт – Генк 1:1
Голи: 0:1 – 11 Хейнен, 1:1 – 65 Болазі.
Раніше була інформація, що Маліновський може перейти до московського Спартака, але агент футболіста її спростував.
Джерело - Чемпіон.