Мадридський Реал підписав 21-річного нападника франкфуртського Айнтрахта і збірної Сербії з футболу Луку Йовича.

Про це повідомляє Sky Sports.

За футболіста "вершкові" заплатили 60 мільйонів євро.

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Контракт Йовича з Реалом розрахований на п'ять років. За цей час Лука заробить €50 мільйонів (по €10 мільйонів на рік).

Поточного сезону Йович провів за Айнтрахт 47 матчів у всіх турнірах, де забив 27 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, уболівальники Реала хочуть, щоб Лунін став другим воротарем у команді.

Джерело - Чемпіон.