Уболівальники Реала хочуть, щоб Лунін став другим воротарем у команді

Фанати мадридського Реала хотіли б бачити Андрія Луніна другим воротарем Вершкових.
Про це повідомляє Marca.
У голосуванні, яке проводилося на сайті одного з найбільших іспанських спортивних медіа, 59 відсотків опитаних вибрали Луніна замість Люки Зідана. При цьому Люка отримав тільки 17 відсотків голосів.
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Зараз Лунін на правах оренди виступає за Леганес, який хоче продовжити співпрацю з українцем.
У своєму першому сезоні в Іспанії Андрій взяв участь в шести матчах Леганеса, пропустивши 5 голів.
Джерело - Чемпіон.