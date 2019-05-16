Уболівальники Реала хочуть, щоб Лунін став другим воротарем у команді

Фанати мадридського Реала хотіли б бачити Андрія Луніна другим воротарем Вершкових.

Про це повідомляє Marca.

У голосуванні, яке проводилося на сайті одного з найбільших іспанських спортивних медіа, 59 відсотків опитаних вибрали Луніна замість Люки Зідана. При цьому Люка отримав тільки 17 відсотків голосів.

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Зараз Лунін на правах оренди виступає за Леганес, який хоче продовжити співпрацю з українцем.

У своєму першому сезоні в Іспанії Андрій взяв участь в шести матчах Леганеса, пропустивши 5 голів.

Джерело - Чемпіон.