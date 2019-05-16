Мій профіль
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
Сьогодні 15:16 638
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Сьогодні 12:12 951
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
Вчора 22:55 796 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
Вчора 22:55 4325
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
Вчора 20:28 608
Шахтар - Інгулець: анонс і прогноз на матч Кубка України
Вчора 13:30 896 2
Світоліна втратить позиції у світовому рейтингу
Вчора 09:29 1315 1
Світоліна — Азаренко: огляд матчу
Вчора 08:43 509
Світоліна програла стартовий матч на турнірі в Римі
Вчора 01:21 1120 1
Ястремська поступилася Наварро на турнірі в Римі
14.05.2019 14:20 737
Навколо спорту
Блоги
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена»
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена» Valeriy Ruchka
Вчора 18:21 567
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 618
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1578
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5667
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 918
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:47 Бокс Ісмаїл Сіллах: Регулярно зіштовхувався із расизмом в Україні 451
17:31 Футбол Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі 341
17:10 Футбол Лунін та Супряга потрапили в заявку збірної України на чемпіонат світу 743
16:48 Баскетбол 18-річний український центровий гратиме в США 376
16:30 Футбол Агент Салаха веде переговори з Реалом 503
16:10 Блог Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро 750
15:54 Шахи Україна виборала дві медалі на Всесвітніх інтелектуальних іграх 320
15:33 Теніс Сапронов: Мама Лопатецької женеться за грошима, жертвуючи здоров'ям дочки 455
15:16 Теніс Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії 638
14:53 Хокей Швеція - Австрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 320
14:33 Баскетбол Чемпіон НБА переспав з понад двома тисячами жінок 745
14:12 Футбол Калитвинцев - претендент на пост тренера Динамо 806
13:53 Футбол Шахтар зацікавився вінгером Портімоненсі 436
13:31 Бокс Берінчик планує піти в політику 1973
13:12 Футбол Екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо 1593 1
12:56 Теніс Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру в Кванджу 281
12:31 Футбол Селезньов може покинути Малагу 1376
12:12 Теніс Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії 951
11:55 Футбол Ігуаїн повернеться в Ювентус 665
11:30 Футбол Президент Інгульця: Будемо бухати та відпочивати 639
11:10 Футбол Хацкевич може продовжити тренувати Динамо 1236
10:55 Футбол Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік 566
10:54 Блог Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася 389
10:37 Футбол Марлос - найкращий футболіст України 2018 року 384
10:29 Блог Про Туре в Динамо та Маліновського в Спартаку - ТаТоТаке 1107

Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі

Сьогодні 17:31 341 0
Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі

Мадридський Реал випередив Манчестер Юнайтед за ціною бренду.

Про це повідомляє видання BrandFinance

Журналісти склали рейтинг найдорожчих футбольних брендів поточного року. На вершину, обігнавши Манчестер Юнайтед (1,47 млрд. євро), вийшов Реал (1,65 млрд. євро).

Також у першій шістці: Барселона (1,39 млрд. євро), Баварія (1,31 млрд. євро), Манчестер Сіті (1,25 млрд. євро) та Ліверпуль (1,19 млрд. євро).

Зауважимо, що представників українського чемпіонату у топ-50 найдорожчих футбольних брендів немає.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Реала щодо Погба.

Також, Бейл сподівається, що йому дадуть попрощатися з уболівальниками Реала.

Джерело - football24.ua.

#Реал, #Манчестер Юнайтед, #Баварія
Коментарі ()