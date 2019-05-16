Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі

Мадридський Реал випередив Манчестер Юнайтед за ціною бренду.

Про це повідомляє видання BrandFinance

Журналісти склали рейтинг найдорожчих футбольних брендів поточного року. На вершину, обігнавши Манчестер Юнайтед (1,47 млрд. євро), вийшов Реал (1,65 млрд. євро).

Також у першій шістці: Барселона (1,39 млрд. євро), Баварія (1,31 млрд. євро), Манчестер Сіті (1,25 млрд. євро) та Ліверпуль (1,19 млрд. євро).

Зауважимо, що представників українського чемпіонату у топ-50 найдорожчих футбольних брендів немає.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Реала щодо Погба.

Також, Бейл сподівається, що йому дадуть попрощатися з уболівальниками Реала.

Джерело - football24.ua.