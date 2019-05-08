Аякс - Тоттенгем: прогноз букмекерів на півфінальний матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 8 травня в Амстердамі на Йохан Кройф Арені Аякс прийме Тоттенгем в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший матч в Лондоні закінчився перемогою Аякса - 1:0.

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Сьогодні ж визначиться другий фіналіст турніру, який зіграє у вирішальному матчі з Ліверпулем.

Перевага в матчі і на вихід у фінал віддається сенсаційному в цій Лізі чемпіонів Аяксу.

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Так, букмекерська компанія Parimatch на перемогу Аякса виставила коефіцієнт 2.25, на перемогу Тоттенгема - 3.15, нічия - 3.6. Вихід Аякса у фінал оцінюється в 1.31, а "шпор" в 3.63.

Джерело - Чемпіон.