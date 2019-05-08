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Аякс - Тоттенгем: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

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Аякс - Тоттенгем: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

Аякс - Тоттенгем

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу, 2-ий матч

Йохан Кройф Арена, Амстердам. 8 травня, 22:00

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Асистенти арбітра: Марк Бош, Стефан Лупп (усі - Німеччина)

Четвертий арбітр: Деніз Айтекін (Німеччина)

Поєдинок у Лондоні, який амстердамська команда виграла з рахунком 1:0, показав, що Аякс навчився підлаштовуватися під стиль гри опонента і отримувати з цього свою вигоду. Шпори, які вміють і люблять атакувати, 12 раз били по воротах суперників, але у ствір потрапили лише один раз!

Але кожен новий матч - це новий виклик. Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно ретельно проаналізував поразку і зробив з нього належні висновки. Аякс чекає серйозний бій, рахунок 1:0 - це далеко не пряма путівка у фінал.

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Але - Тоттенгем. Так, шпорам не допоможе травмований нападник Гаррі Кейн, так, лондонці після першої гри опинилися в незавидному становищі. Але недавнє протистояння з Манчестер Сіті у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів показало, що Тоттенгем вміє чіплятися за найменші можливості, щоб забити гол. Команда Почеттіно просто не вміє здаватися і завжди бореться до самого кінця.

Любителів футболу чекає черговий бенкет, адже грати будуть дві команди, які люблять і вміють атакувати. Тоттенгем" змушений ризикувати, а Аякс, схоже, просто не вміє грати не в атакуючий футбол. Ну, або це буде вже не той Аякс. У будь-якому випадку, для шпор ще нічого не втрачено - один гол відновить статус-кво, а два забиті м'ячі можуть перевернути все з ніг на голову. Але і Аякс перед своїми вболівальниками навряд чи піде з поля без забитого гола. Так що битва обіцяє бути гранично спекотною.

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Букмекери вважають Аякс фаворитом майбутнього матчу, що цілком логічно. На перемогу господарів дають коефіцієнти приблизно 2,2. На перемогу гостей дають приблизно 3,41.

Орієнтовні склади:

Аякс: Онана, Велтман, де Лігт, Блінд, Тальяфіко, Шене, де Йонг, ван де Бек, Зієш, Тадич, Нерес.

Тоттенгем: Льйоріс, Тріпп, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сіссоко, Ваньяма, Еріксен, Аллі, Мін, Моура.

Слова:

Ерік тен Гаг (головний тренер Аякса): яксу знову потрібно стрибнути вище голови. Це і буде нашим головним випробуванням. Нам знову необхідно перемагати, і ми будемо вирішувати цю задачу, використовуючи свої сильні сторони. Грати будемо тільки на перемогу. Це абсолютно нова гра. Минулого тижня нам вдалося забити неймовірно важливий гол на виїзді. Матч пройде на чудовому стадіоні, атмосфера буде чудовою, і це повинно дуже допомогти нам".

Маурісіо Почеттіно (головний тренер Тоттенгема): "Негативний результат першого матчу, звичайно, ускладнює нам завдання, але нічого ще не вирішено. Ми знаємо, що повинні вигравати і показати свій кращий футбол. Це приголомшливий момент для нас. Нас чекає захоплюючий матч. Здорово брати участь у півфіналі. Нам потрібно більше свободи, щоб добре зіграти, адже втрачати нам нічого".

Цікаві факти:

• Тоттенгем грав у півфіналі Кубка європейських чемпіонів всього один раз, 57 років тому. Аякс був на стадії 1/2 Ліги чемпіонів у 1997 році. Це був восьмий півфінал для нідерландців;

• Між собою команди зустрічалися лише раз, у першому раунді Кубка володаря кубків 1981-82. У двох матчах виграв Тоттенгем (3:1, 3:0);

• Тоттенгем - єдиний півфіналіст нинішньої Ліги чемпіонів, ще жодного разу не вигравав трофей;

• Аякс виграв шість із восьми півфінальних протистоянь в КЄЧ/ЛЧ. Амстердамців зупиняли Ноттінгем Форест у сезоні 1979/1980 і Ювентус у кампанії 1996/1997;

• У складі Тоттенгема грають четверо колишніх гравців Аякса. Це Тобі Алдервейрелд (2008-13), Ян Вертонген (2012-16), Давінсон Санчес (2016-17) і Крістіан Еріксен (2009-13).

Прогноз Чемпіона: 1:1

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Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Аякс, #Ліга чемпіонів
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