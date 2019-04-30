Сульшер розкритикував Марсьяля при гравцях МЮ після матчу з Челсі

Тренеру не сподобалося відсутність належних старань на розминці

Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер розкритикував нападника Антоні Марсьяля після матчу 36-го туру прем'єр-ліги з Челсі.

Про це повідомляє Daily Mail.

23-річний француз не вийшов на поле в цій зустрічі. Сульшер залишився вкрай незадоволений тим, як Марсьяль розминався.

Форвард під час передматчевої розминки зупинився, прибрав руки за спину і, поставивши одну ногу на м'яч, стежив, за діями партнерів.

Марсьяль скаржився на болі в спині, проте після гри Сульшер розкритикував його в присутності інших футболістів. Норвежець в різкій формі висунув претензії гравцю за неправильне ставлення до справи, за відсутність належних старань.

Марсьяль цього сезону провів 26 матчів у АПЛ, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Сульшер вірить, що Манчестер Юнайтед потрапить у ТОП- 4 АПЛ.

Тим часом футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.

Джерело - Daily Mail.