МЮ пропустив 4 від Евертона

Футболісти Манчестер Юнайтед провели бесіду на підвищених тонах після розгромної поразки в матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном (0:4).

Про це повідомляє Daily Mail.

Після фінального свистка команда попрямувала в роздягальню, де між гравцями відбулася перепалка. Футболісти висловлювали невдоволення діями своїх партнерів і звинувачували один одного в поразці.

Головний тренер "червоних дияволів" Уле-Гуннар Сульшер протримав своїх підопічних в роздягальні півгодини і відверто висловився про їх гру в матчі з Евертоном.

Також видання стверджує, що ситуація в стані Манчестер Юнайтед зараз несильно відрізняється від тієї, що була при Жозе Моуріньо восени минулого року.

Члени тренерського штабу Сульшера побоюються, що норвежець буде також відправлений у відставку в зв'язку з незадовільними результатами, незважаючи на популярність серед уболівальників.

Манчестер Юнайтед після 34 турів займає шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, перебуваючи в трьох очках від зони Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сульшер вибачився перед уболівальниками.

Джерело - Depo.Сектор.