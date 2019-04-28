Сульшер вірить, що Манчестер Юнайтед потрапить у ТОП- 4 АПЛ

Після поразки від Ман Сіті МЮ посідає 6-е місце

Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер сподівається, що його команді вдасться скористатися помилками основних конкурентів.

Про це він розповів англійським ЗМІ.

"Арсенал програв двічі за чотири дні, Челсі зіграв внічию з Бернлі, а "шпори" програли в суботу Вест Гему. Якби мені сказали, що ми програємо Вулвергемптону, Евертону і Сіті, я б сказав, що ми вийшли з гонки за трофей. На початку і в кінці сезону трапляються дивні речі", - сказав Сульшер.

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"Кожен з гравців нашої команди повинен сьогодні прокинутися з думкою, що якщо ми переможемо Челсі, у нас буде дуже хороший шанс потрапити в четвірку кращих. Це спосіб змінити те, що сталося нещодавно. Ми нічого не можемо з цим вдіяти зараз, але ми повинні намагатися змінити це в наступних іграх", - підсумував коуч.

Нагадаємо, Сульшер вибачився перед уболівальниками.

Тим часом футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.

Джерело - terrikon.