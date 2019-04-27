Чорноморець - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

26 тур

27 квітня

Чорноморець - Ворскла

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 78 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 42 матчі: +10=12-20 м’ячі 32-51.

На полі Чорноморця — 22 матчі: +6=7-9 м’ячі 20-25

В УПЛ зіграно 38 матчів: +10=11-17 м’ячі 30-46

На полі Чорноморця — 18 матчів: +6=7-6 м’ячі 18-20

Останній матч на полі Чорноморця

08.12.2018. 18 тур Чемпіонату України-2018/2019

Чорноморець — Ворскла — 0:1

Гол: Чижов (4).

Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем з 17 квітня 2016 року триває в УПЛ 7 матчів, м’ячі 13-3.

Чорноморець з 3 березня 2013 року на своєму полі більше одного голу за матч у ворота Ворскли в УПЛ не забиває.

Найкращий голеадор попередніх матчів — Юрій Коломоєць з Ворскли (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Чорноморець на своєму полі не знає радості перемоги в УПЛ 5 матчів поспіль: =1-4.

Ворскла не перемагає в Чемпіонаті 7 ігор поспіль: =3-4, а остання вікторія біло-зелених була саме над Чорноморцем (8 грудня).

Чорноморець загалом не перемагає у Чемпіонаті впродовж 6-ти ігор: =3-3.

670-й матч Ворскли в УПЛ.

"Моряки" можуть зазнати 270-ї поразки в Чемпіонатах.

Володимир Аржанов з Чорноморця може провести 200-й матч у Чемпіонатах.

25-й гол в УПЛ може забити В’ячеслав Шарпар (Ворскла).

Ангел Червенков біля керма різних клубів може відсвяткувати 10-ту домашню перемогу своїх підопічних в УПЛ.

Чорноморець при арбітру Костянтину Труханову програє в УПЛ 7 (!) матчів поспіль.

Ворскла при Костянтину Труханову не грає внічию в Чемпіонатах 8 (!) ігор підряд: 6 перемог та 2 поразки.

Джерело - УПЛ.