Наполі переміг К'єво, Сассуоло розписали нічию з Пармою. Результати 32 туру Серії А

Сьогодні, 14 квітня, відбулися матчі-зустрічі у рамках 32 туру Серії А чемпіонату Італії.
Чемпіонат Італії. Серія А
32 тур
14 квітня
Торіно — Кальярі 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Дзадза, 1:1 - 78 Паволетті.
Сампдорія — Дженоа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Дефрель, 2:0 - 53 Куальярела.
Сассуоло — Парма 0:0 (0:0)
Фіорентіна — Болонья 0:0 (0:0)
К'єво — Наполі 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Кулібалі, 0:2 - 64 Мілік, 0:3 - 81 Кулібалі, 1:3 - 90 Цесар.
Фрозіноне — Інтер 1:2 (0:2) Матч триває!
Голи: 0:1 - 19 Найнгголлан, 0:2 - 37 пенальті Перішич, 1:2 - 61 Кассата.
Джерело - Чемпіон.