В рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс і Ювентус зіграли внічию (1:1) і вся інтрига переноситься в Турин через тиждень.

Відзначимо, що за стару синьйору відзначився Криштіану Роналду, для якого цей гол став 125-м в рамках Ліги чемпіонів.

Роналду забив Аяксу 10 квітня. Саме в цей день, рівно 12 років тому, Криштіану оформив свій дебютний м'яч у найпрестижнішому єврокубку. Тоді, виступаючи у складі Манчестер Юнайтед, португалець допоміг манкуніанцям розгромити Рому (7:1). Це трапилося 10 квітня 2007 року.

Нагадаємо, що у паралельному матчі МЮ поступився Барселоні.

Джерело - Чемпіон.

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