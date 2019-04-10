Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс в Лізі чемпіонів

Матч 1/4 плей-оф Ліги чемпіонів між італійським Ювентусом та нідерландським Аяксом завершився у нічию.

Рахунок відкрили туринці. Жоау Канселу на 45-й хвилині закрутив м'яч у глибину штрафного майданчика, де відкритий Кріштіану Роналду з близької відстані пробив головою повз голкіпера.

А одразу по перерві. Давід Нерес накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з межі штрафного майданчика, поціливши під праву стійку воріт. Войцех Щенсний не мав шансів дотягнутись до м'яча - 1:1.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

10 квітня

Аякс - Ювентус 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Роналду, 1:1 - 46 Нерес

Джерело - Чемпіон.