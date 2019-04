Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Для містян це п'ята поразки в п'яти єврокубкових матчах проти англійських команд.

Актуально: Тоттенгем — Манчестер Сіті: огляд матчу

У сезоні-1970/71 Сіті двічі поступився Челсі, а в сезоні-2017/18 - Ліверпулю.

❌ 1970-71 - Chelsea

❌ 1970-71 - Chelsea

❌ 2017-18 - Liverpool

❌ 2017-18 - Liverpool

❌ 2018-19 - Spurs



