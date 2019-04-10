Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Для містян це п'ята поразки в п'яти єврокубкових матчах проти англійських команд.
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У сезоні-1970/71 Сіті двічі поступився Челсі, а в сезоні-2017/18 - Ліверпулю.
❌ 1970-71 - Chelsea— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 9 квітня 2019 р.
❌ 1970-71 - Chelsea
❌ 2017-18 - Liverpool
❌ 2017-18 - Liverpool
❌ 2018-19 - Spurs
Manc City have lost all five of their European matches against English opponents.
Watch 5 Live final score via the red button 👇
📲📻: https://t.co/0ByoICBh2x#UCL #TOTMCI pic.twitter.com/TmTgNxdwqd
Нагадаємо, Гвардіола увосьме програв перший матч плей-оф Ліги чемпіонів/
Джерело - Чемпіон.