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Манчестер Сіті програв 5 матчів проти англійських клубів у єврокубках

Сьогодні 11:49 585 0
Манчестер Сіті програв 5 матчів проти англійських клубів у єврокубках

Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Для містян це п'ята поразки в п'яти єврокубкових матчах проти англійських команд.

  Актуально: Тоттенгем — Манчестер Сіті: огляд матчу

У сезоні-1970/71 Сіті двічі поступився Челсі, а в сезоні-2017/18 - Ліверпулю.

Нагадаємо, Гвардіола увосьме програв перший матч плей-оф Ліги чемпіонів/

Джерело - Чемпіон.

#Манчестер Сіті, #АПЛ, #ЛЧ, #Ліга Чемпіонів
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