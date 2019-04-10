Гвардіола увосьме програв перший матч плей-оф Ліги чемпіонів

Ман Сіті зазнав мінімальної поразки

Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер містян Пеп Гвардіола увосьме в тренерській кар'єрі програв у гостях у першому матчі плей-офф ЛЧ.

Всього двічі після цього він здобував перемогу за сумою двох матчів: 2011 року Барселона Гвардіоли пройшла Арсенал (1:2 в гостях, 3:1 вдома), а 2015-го Баварія під його керівництвом вибила Порту (1:3 в гостях, 6:1 вдома).

#OJOALDATO - Guardiola ha iniciado OCHO eliminatorias de Champions League con derrota fuera de casa y solo logró superar DOS de ellas: contra el Arsenal en 2011 (2-1 fuera y 3-1 en casa) y contra el Porto en 2015 (3-1 fuera y 6-1 en casa). pic.twitter.com/nSRWLPuq4X — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 9 квітня 2019 р.

Нагадаємо, відеоогляд матчу дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.