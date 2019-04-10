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Гвардіола увосьме програв перший матч плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:07 569 0
Ман Сіті зазнав мінімальної поразки
Гвардіола увосьме програв перший матч плей-оф Ліги чемпіонів

Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер містян Пеп Гвардіола увосьме в тренерській кар'єрі програв у гостях у першому матчі плей-офф ЛЧ.

Всього двічі після цього він здобував перемогу за сумою двох матчів: 2011 року Барселона Гвардіоли пройшла Арсенал (1:2 в гостях, 3:1 вдома), а 2015-го Баварія під його керівництвом вибила Порту (1:3 в гостях, 6:1 вдома).

Нагадаємо, відеоогляд матчу дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Гвардіола
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