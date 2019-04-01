Україна не порушувала жодних правил, і Мораес був натуралізований законно.

Про це повідомив генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

"Протест Португалії був поданий в понеділок, Люксембургу - у вівторок. Згідно з правилами УЄФА, Люксембург вклався у відведені 24 години для подачі протесту після матчу. У Португалії 24 години минули раніше, але там дискусійне питання - починалися вихідні, і УЄФА буде розглядати та цей момент. Але в будь-якому випадку, немає різниці один протест або два - вони ідентичні".

Актуально: УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України

"Упевнений, що дисциплінарну справу закінчиться в нашу користь. Звичайно, заявка футболіста, який не мав права грати, тягне за собою драматичні наслідки, аж до технічної поразки. Але ми впевнені, що в даному випадку наша позиція законна та обґрунтована", - сказав Запісоцький.

У керівництві ФФУ впевнені, що результати матчів не анулюють, тому просять вболівальників зберігати спокій.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Джерело - ФФУ.