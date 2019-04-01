Мій профіль
Моурінью погодився очолити київське Динамо
Сьогодні 06:48 3088 3
Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
Вчора 16:13 1697
Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
Вчора 10:36 819
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
Вчора 09:59 734
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
Вчора 07:22 2173
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
Вчора 06:52 1307
Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було
Вчора 06:50 14498
Прокунін покинув пост тренера збірної України
29.03.2019 22:01 1846 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
29.03.2019 20:30 5967 7
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
29.03.2019 14:29 1137
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:00 Бокс Бріггс: Наша вага стає цікавіше, коли приходять такі як Усик 691
12:42 Футбол Про збірну, Луніна та нові деталі у справі Мораеса - ПРОФУТБОЛ 337
12:40 Футбол Ібрагімович став найрезультативнішим шведом в історії 404
12:20 Бокс Гірн: Бій за участю Джошуа може відбутися на новому стадіоні Тоттенгему 431
12:00 Біатлон Мякяряйнен може не продовжити кар'єру 774
11:40 Футбол Папа Римський: Мессі дуже хороший, але не Бог 583
11:20 Футбол Караваєв визнаний найкращим гравцем Зорі в березні 412
11:00 Бокс Кличко повертається в бокс 640 1
10:40 Футбол Федерація футболу Португалії отримала анонімний лист з розкладом по Мораесу 1127
10:20 Футбол Генсек ФФУ Запісоцький: Упевнений, що справа Мораеса закінчиться на користь України 1101
10:00 Футбол Рац: Якби не ситуація в Україні, залишився б в Донецьку 768
09:40 Футбол Сан-Паулу хоче підписати Буено 481
09:20 Футбол Мілевський відзначився асистом в матчі з Торпедо-БелАЗ 563
09:00 Теніс Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні 391
08:40 Баскетбол Лень врятував Атланту від поразки проти Мілуокі 626
08:22 Теніс Упевнена перемога Федерера над Існером принесла швейцарцю 101-й титул в кар'єрі 671
08:01 Футбол Ахметов продасть Коломойському Шахтар 2192
07:30 Футбол Ліверпуль - Тоттенгем 2:1. Огляд матчу 716
07:00 Футбол Брюгге - Гент 3:0. Огляд матчу 548
06:48 Футбол Моурінью погодився очолити київське Динамо 3088 3
06:20 Футбол Кардіфф - Челсі 1:2. Огляд матчу 575
00:30 Баскетбол Нью-Орлеан - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 1682
00:04 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 57844
31 Березня 2019
23:47 Футбол Зозуля може перейти в Хетафе 1006
23:36 Футбол Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах 1125

Генсек ФФУ Запісоцький: Упевнений, що справа Мораеса закінчиться на користь України

Сьогодні 10:20 1101 0
Генсек ФФУ Запісоцький: Упевнений, що справа Мораеса закінчиться на користь України

Україна не порушувала жодних правил, і Мораес був натуралізований законно.

Про це повідомив генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

"Протест Португалії був поданий в понеділок, Люксембургу - у вівторок. Згідно з правилами УЄФА, Люксембург вклався у відведені 24 години для подачі протесту після матчу. У Португалії 24 години минули раніше, але там дискусійне питання - починалися вихідні, і УЄФА буде розглядати та цей момент. Але в будь-якому випадку, немає різниці один протест або два - вони ідентичні".

 АктуальноУЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України 

"Упевнений, що дисциплінарну справу закінчиться в нашу користь. Звичайно, заявка футболіста, який не мав права грати, тягне за собою драматичні наслідки, аж до технічної поразки. Але ми впевнені, що в даному випадку наша позиція законна та обґрунтована", - сказав Запісоцький.

У керівництві ФФУ впевнені, що результати матчів не анулюють, тому просять вболівальників зберігати спокій.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Джерело - ФФУ.

#ФФУ, #УЄФА, #Мораес, #Запісоцький
Коментарі ()