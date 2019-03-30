Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в основному складі команди на матч 32-го туру Прем'єр-ліги проти Фулгема.
Про це повідомляється у твіттері команди.
Таким чином, українець зайняв місце в списку стартових одинадцяти команди Хосепа Гвардіоли в уже п'ятої зустрічі поспіль.
Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів за Городян 21 гру у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.
У разі перемоги Сіті обійде Ліверпуль, що має перевагу у 2 очки, але зіграв на один матч більше.
This afternoon's City starting line-up for #FULMCI... 🗒— Manchester City (@ManCity) 30 марта 2019 г.
XI | Ederson, Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker, Gundogan, Bernardo, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Aguero.
SUBS | Muric, Danilo, Stones, Fernandinho, Sane, Mahrez, Jesus. @HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/E1bPs7ymwG
Матч між Манчестер Сіті та Фулгемом почнеться сьогодні о 14:30 за київським часом.
Нещодавно повідомлялося: Зінченку запропонували покращений контракт.
Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.