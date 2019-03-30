Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в основному складі команди на матч 32-го туру Прем'єр-ліги проти Фулгема.

Про це повідомляється у твіттері команди.

Таким чином, українець зайняв місце в списку стартових одинадцяти команди Хосепа Гвардіоли в уже п'ятої зустрічі поспіль.

Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів за Городян 21 гру у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

У разі перемоги Сіті обійде Ліверпуль, що має перевагу у 2 очки, але зіграв на один матч більше.

Матч між Манчестер Сіті та Фулгемом почнеться сьогодні о 14:30 за київським часом.

Нещодавно повідомлялося: Зінченку запропонували покращений контракт.

Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.