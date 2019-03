Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в основному складі команди на матч 32-го туру Прем'єр-ліги проти Фулгема.

Про це повідомляється у твіттері команди.

Таким чином, українець зайняв місце в списку стартових одинадцяти команди Хосепа Гвардіоли в уже п'ятої зустрічі поспіль.

Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів за Городян 21 гру у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

У разі перемоги Сіті обійде Ліверпуль, що має перевагу у 2 очки, але зіграв на один матч більше.

This afternoon's City starting line-up for #FULMCI... 🗒



XI | Ederson, Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker, Gundogan, Bernardo, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Aguero.



SUBS | Muric, Danilo, Stones, Fernandinho, Sane, Mahrez, Jesus. @HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/E1bPs7ymwG