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Зінченку запропонували покращений контракт

Сьогодні 11:43 1147 0
Українець стає лідером містян
Зінченку запропонували покращений контракт

Керівництво Манчестер Сіті вирішило запропонувати своєму футболістові Олександру Зінченку покращений контракт.

Про це повідомляє The Sun.

Головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола захоплений роботою українця і бажає, щоб він залишився в команді.

"Зінченко продемонстрував мені наскільки важливо бути хорошим хлопцем. У серпні він міг покинути Ман Сіті, але я жодного разу не помічав, щоб він був чимось незадоволений. І ніколи такого не було, щоб він погано тренувався. Алекс заслуговує того, щоб бути там, де він зараз і знаходиться ", - цитує іспанця англійське видання.

Нагадаємо, Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.

Також, Зінченко - лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників.

Джерело - isport.ua.

#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Гвардіола
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