Зінченку запропонували покращений контракт

Керівництво Манчестер Сіті вирішило запропонувати своєму футболістові Олександру Зінченку покращений контракт.

Про це повідомляє The Sun.

Головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола захоплений роботою українця і бажає, щоб він залишився в команді.

"Зінченко продемонстрував мені наскільки важливо бути хорошим хлопцем. У серпні він міг покинути Ман Сіті, але я жодного разу не помічав, щоб він був чимось незадоволений. І ніколи такого не було, щоб він погано тренувався. Алекс заслуговує того, щоб бути там, де він зараз і знаходиться ", - цитує іспанця англійське видання.