Футболісти Барселони повертаються в клуб після перерви на матчі збірних.

У загальній групі каталонців тренувалися дев'ять гравців, серед яких був форвард Ліонель Мессі.

Мессі отримав травму паху в товариській зустрічі з Венесуелою і пропустив гру з Марокко.

Частину тренування з командою провів і форвард Луїс Суарес. 17 березня в матчі проти Бетіса він травмував гомілкостоп і не їздив зі збірною Уругваю в Китай на товариський турнір.

Актуально: Мессі показав кросівки у стилі Гри престолів

💪⚽ Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Rakitic, Todibo, Messi, Aleñá, Umtiti and Vermaelen all back at work this morning!

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/16Q9UTRFxB