Футболісти Барселони повертаються в клуб після перерви на матчі збірних.
У загальній групі каталонців тренувалися дев'ять гравців, серед яких був форвард Ліонель Мессі.
Мессі отримав травму паху в товариській зустрічі з Венесуелою і пропустив гру з Марокко.
Частину тренування з командою провів і форвард Луїс Суарес. 17 березня в матчі проти Бетіса він травмував гомілкостоп і не їздив зі збірною Уругваю в Китай на товариський турнір.
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💪⚽ Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Rakitic, Todibo, Messi, Aleñá, Umtiti and Vermaelen all back at work this morning!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 березня 2019 р.
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/16Q9UTRFxB
Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд в Барселоні.
Джерело - Чемпіон.