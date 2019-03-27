Зовсім скоро, 14 квітня, стартує показ фінального сезону популярного серіалу Гра престолів. Серед фанатів серіалу і капітан Барселони Ліонель Мессі.

Аргентинець у себе в Instagram показав, наскільки він готовий до виходу нових серій, продемонструвавши три нових пари кросівок від Adidas, спеціально оформлених в стилі знаменитого фентезі.

Нагадаємо, що Мессі встановив історичний рекорд у Барселоні.

Раніше Мессі розхвалив Роналду за хет-трик у ворота Атлетіко.

Джерело - Чемпіон.

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