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Мессі встановив історичний рекорд в Барселоні

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Аргентинець також може побити рекорд Ла-Ліги
Мессі встановив історичний рекорд в Барселоні

Форвард Барселони Ліонель Мессі зробив хет-трик у матчі Ла-Ліги з Бетісом.

Аргентинець отримав 477-у перемогу в складі каталонців у всіх турнірах і вийшов на перше місце в історії клубу, перевершивши колишнього півзахисника Хаві (476).

Для цього Мессі знадобилося 674 матчу, в активі Хаві 767 ігор за синьо-гранатових.

  Актуально: 12 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону

Крім того, Мессі, здобувши 333-ту перемогу в Ла-Лізі, наблизився до рекорду турніру, який ділять Андоні Субісаррета (екс-Барселона) та Ікер Касільяс (екс-Реал) - по 334 виграних матчі.

Нагадаємо, Мессі розхвалив Роналду за хет-трик у ворота Атлетіко.

Джерело - Sport.es.

#Мессі, #Барселона, #ХАві, #Ла-Ліга
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