Нападник не зміг звестися на ноги

Нападник Барселони Луїс Суарес не дограв матч з Бетісом.

Уругвайця замінили на 90-й хвилині на Філіпа Коутіньйо через пошкодження. Суарес отримав травму під час спроби пресингувати суперника — підвернув праву ногу і впав. Залишаючи поле, він не міг наступати на ногу.

У цій зустрічі Суарес забив 128-й м'яч у Ла-Лізі та тепер ділить перше місце з Дієго Форланом за кількістю голів в чемпіонаті серед уругвайців.

Este fue el momento en el que Luis Súarez se torció el tobillo. Tuvo que ser sustituido por Coutinho en el último minuto.

A las 12, TODO en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Ll86Skc4W0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 17 березня 2019 р.

Нагадаємо, Мессі встановив історичне досягнення у Барселоні.

Джерело - Чемпіон.