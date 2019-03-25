Україна оприлюднила заявку на матч з Люксембургом

Не потрапили до складу Марлос та Кравець

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч відбору до чемпіонату Європи-2020 з Люксембургом.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Дивіться на Чемпіоні: Люксембург — Україна: онлайн-трансляція

Так керманич жовто-синіх скористався правом внести всіх 23-х футболістів. Не зможе тренерський штаб розраховувати на Артема Кравця та Марлоса. Всі інші гравці в обоймі головної команди країни.

Важливо: Люксембург — Україна: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Офіційна заявка збірної України на матч проти Люксембургу: Денис Бойко, Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Роман Безус, Євген Коноплянка, Артем Шабанов, Андрій П'ятов, Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Жуніор Мораес, Сергій Болбат, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Андрій Лунін.

Нагадаємо, анонс і прогноз матчу читайте на Чемпіоні.

Джерело - ФФУ.