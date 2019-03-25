Люксембург - Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020

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Люксембург - Україна

Кваліфікація Євро-2020

Група В, 2-й тур

Жозі Бартель 25 березня 2019. 21:45.

Арбітр – Маттіас Гестраніус

У першому матчі кваліфікації команда Андрія Шевченка залишила неоднозначне враження - з одного боку вона майже не грала в атаку, створивши лише один, нехай і гольовий момент. З іншого ж - головне завдання України на Да Луш в п'ятницю було саме не пропустити від португальців. Як підсумок - Роналду та компанія так і не змогли забити у ворота Андрія П'ятова. 

Тепер же у команди Шевченка куди спокійніша зустріч. Але не менша відповідальність. Проти Люксембургу обов'язково потрібно чекати ротацію складу. Про неї заявив і сам головний тренер. Очікувати можна самих різних сполучень складу, але кого точно на полі в понеділок не буде - Марлоса та Артема Кравця. В обох - травми

Втрату цих двох виконавців, зрозуміло, критичними важко назвати, адже статус суперника зобов'язує не бити на сполох. Та й замінити Марлоса здатний Віктор Циганков, який нічим йому не поступається, але в збірній з якихось причин завжди залишається на лавці у важливих матчах. А Кравець і взагалі був запасним. 

Букмекери в цьому протистоянні називають беззаперечними фаворитами підопічних Андрія Шевченка. Виграш господарів поля оцінюється коефіцієнтом 9,50, нічия - 4,60, перемога українців - 1,35.

  Актуально: Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019 

Орієнтовні склади

Люксембург: Моріс, Жансена, Шано, Карлссон, Мартінс, Родрігес, Тіль О., Тіль В., Сінані, Жерсон, Да Мота.

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Циганков, Маліновський, Коноплянка, Мораес

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Слова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України)

Мотивація у нас завжди підвищена. Ми розуміємо, що для того, щоб претендувати на вихід з групи, ми не повинні втрачати очки. З таким настроєм ми їхали в Португалію, з таким настроєм ми приїхали тепер сюди - для нас дуже важливо досягти завтра перемоги. Але збірна Люксембургу заслуговує на повагу. За останні роки ця команда досягла певного успіху, вона намагається грати в футбол, і за це заслуговує на повагу.

Ларс Герсон (захисник збірної Люксембургу)

До нас приїде збірна зовсім іншого калібру. Нам буде набагато складніше захищатися, але ми насолоджуємося перемогою над Литвою і першим місцем в групі. Втім, довго мріяти нам не дадуть. Нас чекає серйозне випробування.

Прогноз від Чемпіона: 0:3

Джерело - Чемпіон.

#Люксембург, #Україна, #Євро-2020
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