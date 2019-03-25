Сьогодні, 25 березня, збірна України проведе матч 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Люксембургу.
Цікаво, що після першого туру саме Люксембург очолює групу В, перемігши збірну Литви (2:1).
Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019
Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:30.
Нагадаємо, збірна України в 1-му турі зіграла внічию з Португалією.
Також Чемпіон зробив головні висновки гри Португалія - Україна.
Джерело - Чемпіон.