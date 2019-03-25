Підопічні Шевченка проведуть гру 2-го туру

Сьогодні, 25 березня, збірна України проведе матч 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

Цікаво, що після першого туру саме Люксембург очолює групу В, перемігши збірну Литви (2:1).

Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019

Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:30.

Нагадаємо, збірна України в 1-му турі зіграла внічию з Португалією.

Також Чемпіон зробив головні висновки гри Португалія - Україна.

Джерело - Чемпіон.