УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч відбору Євро-2020 між Туреччиною і Молдовою.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головним арбітром матчу буде Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак й Ігор Альохін. Четвертий рефері — Микола Балакін.
Матч відбудеться 25 березня в Туреччині.
Нагадаємо, ще одна суддівська бригада з України судитиме матч Ізраїль — Австрія.
Тим часом Монзуль працюватиме на матчі 1/4 фіналу ЛІги чемпіонів.
Джерело - УЄФА.