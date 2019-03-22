УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч відбору Євро-2020 між Туреччиною і Молдовою.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром матчу буде Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак й Ігор Альохін. Четвертий рефері — Микола Балакін.

Матч відбудеться 25 березня в Туреччині.

Нагадаємо, ще одна суддівська бригада з України судитиме матч Ізраїль — Австрія.

Тим часом Монзуль працюватиме на матчі 1/4 фіналу ЛІги чемпіонів.

Джерело - УЄФА.