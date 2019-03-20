Катерина Монзуль з колегами судитиме матч торішніх фіналісток єврокубкового турніру

На першому чвертьфінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться торішні фіналісти турніру Ліон і Вольфсбург, буде працювати українська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Головним арбітром буде Катерина Монзуль. Допомагатимуть їй асистенти Марина Стрілецька й Олександра Ардашева. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Гра відбудеться в середу, 20-го березня, в передмісті Ліона, містечку Десін-Шарп, на стадіоні Парк Олімпік Ліон. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Катерина Монзуль увійшла до когорти найкращих арбітрів світу.

Нещодавно Монзуль судила матч Франція - Німеччина.

Джерело - ФФУ.