Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу Чемпіонату Європи

Португалія - Україна

Кваліфікація Євро-2020

Ештадіу Да Луж, Лісабон. 22 березня, 21:45

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Асистенти арбітра: Ніколя Дано, Сіріль Гріньйоре (обидва - Франція)

Четвертий арбітр: Бенуа Мілль (Франція)

22 березня для України почнеться кваліфікація на Євро-2020 і почнеться вона з поєдинку проти самого грізного суперника по групі - чинного чемпіона Європи Португалії. Поєдинок розпочнеться о 21:45 і багато в чому визначить, на що варто розраховувати українцям у цьому відбірковому циклі.

На матчі проти Португалії та Люксембургу Андрій Шевченко викликав 25 футболістів. Пізніше до них приєднався новачок збірної - натуралізований днями нападник Шахтаря Жуніор Мораес. У свою чергу наставник португальців Фернанду Сантуш на поєдинок з Україною викликав 25 гравців, включаючи Криштіану Роналду.

Крім п'ятикратного володаря Золотого м'яча нашим збірникам є кого побоюватися в цій збірній Португалії. Це і крайній захисник Ювентуса Жоау Канселу, який взяв активну участь у камбці його команди проти Атлетіко в 1/8 Ліги Чемпіонів. І Бернарду Сілва - один з основних півзахисників Манчестер Сіті, який є фаворитом чемпіонату Англії, та й Ліги Чемпіонів. І перезавантажив свою кар'єру в Севільї Андре Сілва.

Так, нехай за даними transfermarkt.de загальна вартість збірної Португалії (661 мільйон євро) у шість разів вище нашої збірної (трохи більше 114 мільйонів). Але до старту цього відбору головна команда країни підходить у відмінній формі. Олександр Зінченко нарешті став регулярно грати за Манчестер Сіті і на даний момент є найрезультативнішим захисником городян у всіх турнірах. Наші "бельгійці" Руслан Малиіовський і Роман Яремчук в останніх матчах перед міжнародною паузою відзначилися голами. І нехай Руслан не допоміг своєму Генку обіграти Зюлте-Варегем - зустріч закінчилася внічию - зате у нього в сезоні вже 25 результативних дій (12 голів і 13 результативних передач). А ось Яремчук і його дубль (українець відзначився голом у другому матчі поспіль) допомогли Генту пробитися в топ-6 чемпіонату Бельгії.

Втім, фаворитом майбутньої зустрічі все одно залишається Португалія. Букмекери приймають ставки на перемогу господарів поля з коефіцієнтом 1,44. Перемога України оцінюється у 8,8. Нічия, як зазвичай в таких ситуаціях, розташувалася посередині - її коефіцієнт дорівнює 4,6. Втім, букмекери явно не вірять в гольову феєрію за підсумками матчу - ставка тотал менше 2,5 оцінюється в 1,76.

Орієнтовні склади:

Португалія: Руй Патрісіу, Пепе, Геррейру, Канселу, Діаш, Моутінью, Карвалью, Перейра, Сілва, Роналду, Сілва

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Шабанов, Миколенко, Коноплянка, Степаненко, Марлос, Маліновський, Циганков, Кравець

Слова:

Фернанду Сантуш (головний тренер Португалії): "Ми дуже добре знаємо можливості збірної України і розуміємо труднощі, які вони можуть нам принести. Але Португалія готова до цього. Ми також дуже добре розуміємо, що повинні зробити для отримання потрібного результату. Я не сумніваюся, що моя команда дасть потрібну реакцію і переможе".

Едуард Соболь (захисник збырної України): "Звичайно, можна вважати збірну Португалії фаворитом, адже ми будемо грати проти діючих чемпіонів Європи в Лісабоні. Але наш тренерський штаб теж готувався, вивчав суперника і розробив план, як протистояти португальця".

Прогноз Чемпіона: 2:1

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Джерело - Чемпіон.