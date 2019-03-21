У неділю, 24 березня, відбудеться кваліфікаційний поєдинок на Євро-2020 Ізраїль — Австрія.
Судитиме матч призначили українську бригаду арбітрів. Головним арбітром поєдинку буде Євген Арановський. Допомагатимуть йому асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького і Володимир Володін з Херсона. Четвертим арбітром в матчі стане Віталій Романов із Дніпра.
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Спостерігачем арбітражу призначений Томаш Мікульскі з Польщі.
Матч Ізраїль — Австрія відбудеться на стадіоні Саммі Офер в Хайфі 24 березня.
Нагадаємо, збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.
Джерело - iSport.