Судитимуть українці матч Ізраїль - Австрія

У неділю, 24 березня, відбудеться кваліфікаційний поєдинок на Євро-2020 Ізраїль — Австрія.

Судитиме матч призначили українську бригаду арбітрів. Головним арбітром поєдинку буде Євген Арановський. Допомагатимуть йому асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького і Володимир Володін з Херсона. Четвертим арбітром в матчі стане Віталій Романов із Дніпра.

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Спостерігачем арбітражу призначений Томаш Мікульскі з Польщі.

Матч Ізраїль — Австрія відбудеться на стадіоні Саммі Офер в Хайфі 24 березня.

Нагадаємо, збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - iSport.