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Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь. Результати матчів Євро-2020
Вчора 23:55 416 2
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 21:45 53909 1
Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
Вчора 18:48 735
Ястремська яскраво знищила російську тенісистку
Вчора 11:07 1125
Ястремська знищила росіянку в першому колі Miami Open
Вчора 00:25 2323
Українську збірну тепло зустріли у Португалії
20.03.2019 23:54 2148
Бех та Кривонос дебютують на етапі Кубка світу в Гольменколлені
20.03.2019 21:15 1123
Визначився час проведення матчів Кубка України
20.03.2019 18:49 2382
Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії
20.03.2019 15:52 2676
Луческу: Лобановський нічого не досяг
20.03.2019 12:30 13801 20
Навколо спорту
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Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
20.03.2019 17:43 2310 2
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
20.03.2019 16:22 1176
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
20.03.2019 16:20 457
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
20.03.2019 15:53 783
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
20.03.2019 15:13 2538
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке Максим Буйдин
20.03.2019 14:36 1879
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України Максим Буйдин
20.03.2019 14:02 1574
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком Андрій Твердохліб
20.03.2019 11:10 1846 2
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України Андрій Твердохліб
20.03.2019 00:30 7397 12
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо Максим Буйдин
19.03.2019 19:31 2235
Новини
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Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь. Результати матчів Євро-2020

Вчора 23:55 416 2
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь. Результати матчів Євро-2020

Завершилися перші матчі кваліфікаційного раунду Євро-2020.

Євро-2020, Кваліфікація

Група I

1 тур

21 березня

Казахстан - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Перцух, 2:0 - Ворговський, 3:0 - 51 Зайнутдінов

Бельгія – Росія 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Тілєманс, 1:1 – 16 Черишев, 2:1 – 45, Азар(П), 3:1 – 88 Азар

Кіпр - Сан-Марино 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 19 Сотіріу(П), 2:0 - 23 Сотіріу(П), 3:0 - 26 Косоулос, 4:0 - 31 Ефрем, 5:0 - 56 Лаіфіс

Група G

Австрія – Польща 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Пьонтек

Ізраїль – Словенія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Шпорар, 1:1 – 55 Захаві

Північна Македонія – Латвія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Аліоскі, 2:0 – 29 Елмаз, 2:1 – 88, автогол Велкоскі, 3:1 – 90 Елмаз

Група С

Північна Ірландія – Естонія 2:0 (0:0)

Голи: Голи: 1:0 – 56 Макгвнн, 2:0 – 75, Девіс(П)

Нідерланди - Білорусь 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Депай, 2:0 – 21 Вейналдум, 3:0 – 55, Депай(П), 4:0 – 86 Ван Дейк

Група Е

Словакія – Угорщина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Дуда, 2:0 – 84 Руснак

Хорватія – Азербайджан 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 19 Шейдаєв, 1:1 – 44 Баришич, 2:1 – 79 Крамарич

Нагадаємо, Шевченко готовий очолити клуб.

Також, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.

#Євро-2020
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