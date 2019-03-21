Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий очолити клуб у майбутньому.

Про це він заявив порталу zbirna.com.

"Так, я отримав диплом, і моєю першою роботою на цьому терені стало місце асистента головного тренера в збірній України. Я проходив стажування в Челсі, Мілані і навіть в Ювентусі. Потім було стажування в Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА. Це було в той час свого роду іспитом. Нас розділили на групи по сім осіб, і до кожної з них прикріпили менеджера, який розповідав нам про всі нюанси і секрети тренерської роботи", - заявив Шевченко