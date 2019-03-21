Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий очолити клуб у майбутньому.
Про це він заявив порталу zbirna.com.
"Так, я отримав диплом, і моєю першою роботою на цьому терені стало місце асистента головного тренера в збірній України. Я проходив стажування в Челсі, Мілані і навіть в Ювентусі. Потім було стажування в Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА. Це було в той час свого роду іспитом. Нас розділили на групи по сім осіб, і до кожної з них прикріпили менеджера, який розповідав нам про всі нюанси і секрети тренерської роботи", - заявив Шевченко
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"Тільки-но я закінчу з національною командою, з задоволенням піду працювати в будь-який клуб. У збірної, на жаль, не вистачає часу на індивідуальну роботу з футболістами. Працюючи в клубі, набагато легше донести до гравців свої ідеї, принципи, думки", - підсумував наставник збірної.
Нагадаємо, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.
Джерело - zbirna.com.