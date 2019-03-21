Казахстан розгромив Шотландію в першому матчі Євро-2020

Збірна Казахстану виграла в Шотландії в рамках першого матчу кваліфікації до Євро-2020.

Казахи вже до десятій хвилині вели 2:0 - Перцух реалізував хороший закид за спину захисникам, а Вороговський замкнув у підкаті розрізний пас.

Крапку в дебюті другої половини поставив Зайнутдінов.

Євро-2020, Кваліфікація

Група I

1 тур

21 березня

Казахстан - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Перцух, 2:0 - Ворговський, 3:0 - 51 Зайнутдінов

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Відзначимо, що в поєдинку взяли участь два натуралізованих українця: голкіпер Дмитро Непогодов і захисник Сергій Малий.

Казахстан вже в неділю зіграє вдома з Росією, а Шотландія також в гостях буде грати проти Сан-Марино.

Нагадаємо, українська бригада арбітрів працюватиме на матчі кваліфікації до Євро-2020.

Раніше збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.