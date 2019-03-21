Юний вінгер Реала Вінісіус Жуніор планує в найближчі декілька років виграти престижну нагороду - Золотий м'яч.

Про це повідомляє goal.com.

"Хочу одного разу завоювати Золотий м'яч. Мені всього 18 років, а я вже граю з найкращими футболістами планети. У 25-26 років я бачу себе з Золотим м'ячем в руках" - сказав Вінісіус.