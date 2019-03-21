Юний вінгер Реала Вінісіус Жуніор планує в найближчі декілька років виграти престижну нагороду - Золотий м'яч.
Про це повідомляє goal.com.
"Хочу одного разу завоювати Золотий м'яч. Мені всього 18 років, а я вже граю з найкращими футболістами планети. У 25-26 років я бачу себе з Золотим м'ячем в руках" - сказав Вінісіус.
Додамо, в поточному сезоні Вінісіус провів 24 матчі, в яких забив шість м'ячів і зробив шість асистів.
Нагадаємо, Анчелотті хоче запросити в Наполі трьох гравців Реалу.
Також, Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара.
Джерело - footballgazeta.