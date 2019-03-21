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Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара

Сьогодні 21:11 143 0
Все залежить від рішення Челсі щодо трансферу бельгійця
Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара

Мадридський Реал може придбати вінгера Вест Гема Феліпе Андерсона в разі невдалого трансферу Едена Азара з Челсі.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, до футболіста молотобійців в Мадриді звернуться в тому випадку, якщо Челсі відмовиться продавати Едена Азара в найближчий трансферний період.

Якщо королівський клуб все ж вирішить підписати бразильця, його трансфер обійдеться іспанському гранду в 65 мільйонів фунтів.

Андерсон приєднався до команди Мануеля Пеллегріні влітку минулого року, ставши найдорожчим новачком в історії клубу (33,5 мільйона фунтів).

У своєму першому сезоні в Лондоні колишній гравець Лаціо і Сантоса провів 35 матч у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Вест Гем створив неймовірний камбек в останньому турі АПЛ.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - sportarena.

#Вест Гем, #Андерсон, #Реал, #Азар
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