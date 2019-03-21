Анчелотті хоче запросити в Наполі трьох гравців Реалу

Карло Анчелотті має намір в новому сезоні серйозно конкурувати в Серії А з Ювентусом, і для цього хоче поповнити основний склад Наполі трьома гравцями мадридського Реала.

Про це повідомляє ESPN.

У списку бажань тренера неаполетанців знаходяться півзахисники Іско і Каземіро, а також захисник Марсело.

Два з трьох запланованих трансферів виглядають досить проблематичними. Повернувшись до керівництва Реалом Зінедін Зідан не має наміру відпускати Іско, в свою чергу, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не любить купувати тих гравців, кому за 30, тобто переконати його в необхідності для команди Марсело буде дуже складно.

Нагадаємо, Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара.

Джерело - footballhit.