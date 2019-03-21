Екс-футболіст Динамо вважає, що обидві команди заб'ють

Збірна Португалія мусить виграти в України в рамках першого матчу кваліфікації до Євро-2020.

Таку думку висловив Олександр Алієв.

"Португалія - дуже хороша команда, і в неї після Ліги націй повернувся Кріштіану Роналду, гравець найвищого гатунку. Він, так би мовити, півкоманди. Нашій збірній буде в Лісабоні нелегко", - сказав Алієв.

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"Мій прогноз: Португалія переможе, але обидві команди заб'ють. Не в образу нашим футболістам і вболівальникам, я в цій грі віддаю перевагу господарям ", - зазначив футболіст.

Нагадаємо, Алієву соромно за Динамо.

Також, Шевченко готовий очолити клуб.

Джерело - sport.ua.